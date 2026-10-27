In auto con cocaina e crack, arrestato 37enne

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti della Squadra mobile di Trapani e del commissariato di Mazara del Vallo hanno arrestato un 37enne di Bagheria (Palermo) con precedenti per delitti contro il patrimonio e contro la persona, per uso di atto falso, guida in stato di ebrezza alcolica e reati in materia di stupefacenti. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo lungo l’autostrada A29 e trovato con 100 grammi di crack e 10 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato. Al termine dell’udienza di convalida il 37enne è stato sottoposto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.