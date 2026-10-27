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Evadono dai domiciliari e vengono trovati in giro con la droga: un arresto e una denuncia

I due devono rispondere di evasioni dai domiciliari

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Mazara due arrestato e deferito all’A.G. di Marsala due soggetti del posto per evasione dai domiciliari. I militari dell’Arma, durante un normale servizio di perlustrazione hanno notato a bordo di un’auto due soggetti conosciuti che alla loro vista avrebbero accelerato la marcia repentinamente.

Raggiunta l’auto i Carabinieri hanno identificato i due occupanti accertando che entrambi erano in atto sottoposti alla detenzione domiciliare e privi di alcun permesso che li autorizzava ad essere fuori dall’abitazione. Approfondito il controllo il 67enne alla guida sarebbe risultato privo di patente di guida in condizioni di recidiva nel biennio con il mezzo privo di copertura assicurativa e revisione, mentre il passeggero 50enne è stato segnalato alla Prefettura di Trapani in quanto trovato in possesso di una fiala di metadone contenente circa 100 ml di prodotto. L’uomo inoltre, nell’immediato, avrebbe fornito ai militari delle false generalità al fine di eludere invano l’accertamento che invece ha portato al suo deferimento per evasione e per aver fornito un’identità falsa.

Per il 67enne arrestato per evasione e deferito per guida senza patente, a seguito dell’udienza di convalida, è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano.

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