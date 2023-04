Minicar finisce su auto parcheggiate e si ribalta: un ferito

Un giovanissimo a bordo di una Minicar la scorsa notte è finito prima contro alcune auto parcheggiate in via Assoro a Palermo e poi si è ribaltato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il giovane e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per alcuni controlli. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.