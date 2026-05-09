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Minorenne uccide un uomo e si costituisce in questura
Un minore di 16 anni avrebbe ucciso un uomo di 68 anni colpendolo alla testa con un oggetto contundente. Poi si è consegnato in questura
Omicidio a Palermo. E’ accaduto nella notte, al Villaggio Santa Rosalia. Un minore di 16 anni avrebbe ucciso un uomo di 68 anni nell’abitazione di quest’ultimo in via Buonpensiero, colpendolo alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si e’ poi costituito in questura. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la Scientifica per i rilievi.
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Redazione
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