Muore dopo un ricovero all’ospedale di Licata, chiesto risarcimento da oltre 1,2 milioni di euro

Una nuova e pesante tegola giudiziaria si abbatte sull’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L’Asp ha formalizzato il conferimento dell’incarico legale per resistere in giudizio contro una richiesta di risarcimento danni da ben 1.247.152,00 euro. La vicenda trae origine da un contenzioso civile promosso davanti al Tribunale di Agrigento dai familiari e dagli eredi di un paziente deceduto.

La battaglia legale ruota attorno alle cure prestate all’uomo a partire dal 13 settembre 2022, giorno in cui si era rivolto ai sanitari della struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Mcau) del presidio ospedaliero di Licata. In quell’occasione, secondo quanto emerso, il paziente presentava sintomi specifici e un quadro clinico caratterizzato da edemi declivi (gonfiori agli arti inferiori) e forti algie alla colonna vertebrale.

I familiari ipotizzano gravi profili di responsabilità medica nella condotta dei sanitari dell’Asp di Agrigento durante i trattamenti e la gestione di quella sintomatologia. Dopo il decesso del congiunto, i parenti avevano presentato un’iniziale diffida nel marzo 2023 , ma l’azienda non aveva poi preso parte al successivo procedimento di mediazione davanti alla Camera di mediazione nazionale di Agrigento, poiché l’attività istruttoria interna non era ancora conclusa.

Il contenzioso è così sfociato in un atto di citazione civile, notificato all’azienda tramite PEC lo scorso 5 maggio 2026, con cui viene chiesto al giudice l’accertamento delle colpe della struttura e la conseguente maxi-liquidazione del danno da quasi un milione e un quarto di euro. L’udienza di comparizione delle parti è fissata per il 29 settembre 2026.