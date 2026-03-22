Nel parco Livatino tre nuove piante dedicate a Falcone e Borsellino, e al poliziotto Natale Mondo

Nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si è svolta presso il “Parco Livatino“ sito in contrada Gasena, area dedicata a tutte le vittime innocenti di mafia e luogo del martirio del Beato Rosario Livatino, sono state piantumate tre piante di Quercus ilex: quercia sempreverde e molto longeva a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino e Rispettive Scorte e a Natale Mondo, un agente della Polizia di Stato ucciso il 14/gennaio/1988.

La manifestazione è stata organizzata dalla sezione di Agrigento del Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio.













