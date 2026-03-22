Dai domiciliari minaccia la mamma per i soldi, lei lo denuncia: arrestato

Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari avrebbe minacciato di morte la madre per farsi consegnare i soldi destinati all’acquisto di sostanza stupefacente. Il genitore, stanco di continui soprusi, decide di denunciare alla polizia.

Ed è così che per un 36enne di Canicattì si sono aperte le porte del carcere “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento. Ad eseguire il provvedimento sono stati i poliziotti del locale commissariato. L’indagato, non appena ha visto gli agenti, avrebbe anche tentato una improbabile fuga prima di essere bloccato e trasferito in galera. Il 36enne è un soggetto già noto alle forze dell’ordine per i suoi guai con la giustizia: evasione e rapina.