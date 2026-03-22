Dai domiciliari minaccia la mamma per i soldi, lei lo denuncia: arrestato
Ed è così che per un 36enne di Canicattì si sono aperte le porte del carcere “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento
Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari avrebbe minacciato di morte la madre per farsi consegnare i soldi destinati all’acquisto di sostanza stupefacente. Il genitore, stanco di continui soprusi, decide di denunciare alla polizia.
Ed è così che per un 36enne di Canicattì si sono aperte le porte del carcere “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento. Ad eseguire il provvedimento sono stati i poliziotti del locale commissariato. L’indagato, non appena ha visto gli agenti, avrebbe anche tentato una improbabile fuga prima di essere bloccato e trasferito in galera. Il 36enne è un soggetto già noto alle forze dell’ordine per i suoi guai con la giustizia: evasione e rapina.