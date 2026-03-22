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Anziana consegna tutti i gioielli a truffatore, al telefono si era spacciato per il nipote 

È successo a Campobello di Licata dove una 84enne ha consegnato tutti i suoi gioielli nelle mani di un balordo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ancora una truffa in provincia di Agrigento. Questa volta lo stratagemma utilizzato dal malvivente non è stato quello di spacciarsi per un carabiniere ma per il nipote di un’anziana. È successo a Campobello di Licata dove una 84enne ha consegnato tutti i suoi gioielli nelle mani di un balordo.

Poco prima aveva ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi il nipote, le aveva chiesto un aiuto per non specificate difficoltà dei genitori.

La donna, presa dal panico, ha consegnato i preziosi ad un truffatore che si è presentato alla porta di casa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata e così ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità del balordo. 

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