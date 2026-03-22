Sorpreso a rubare in un palazzo, denunciato 43enne

Aveva appena smontato, pezzo dopo pezzo, un corrimano in ottone da un palazzo storico di via Etnea per rivenderlo, con ogni probabilità, al mercato nero e ricavarne un guadagno illecito. Il colpo, però, è fallito grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato.

Infatti, non appena fuori dallo stabile, l’uomo, un pregiudicato catanese di 43 anni, è stato fermato e sottoposto ad un controllo dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, finalizzato proprio a contrastare episodi di illegalità diffusa.

Il ladro è stato subito riconosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti specifici per furto e ricettazione e, per comprendere le ragioni della sua presenza all’interno dell’edificio del centro, è stato sottoposto ad un accertamento.

Sin dalle prime fasi del controllo, l’uomo, specializzato in furti di rame e ottone, ha tenuto un atteggiamento sospetto, stringendo a sé lo zaino che teneva in mano. Per fugare ogni dubbio, i poliziotti di “Borgo Ognina” lo hanno compiutamente identificato ed invitato ad aprire la borsa, rinvenendo una serie di pezzi in ottone che, nel loro insieme, costituivano un corrimano scardinato proprio dalla scala del palazzo signorile da cui si stava allontanando. Nello zaino sono stati rinvenuti una pinza e un cacciavite utilizzati, probabilmente, per smontarlo.

L’uomo è stato, quindi, condotto in Commissariato dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ultimati gli adempimenti di polizia giudiziaria, la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità del 43enne in relazione ad altri episodi analoghi registrati nelle ultime settimane.

Da tempo i poliziotti della Questura di Catania sono impegnati in una mirata attività di controllo finalizzata alla repressione dei furti sia di rame che di ottone, bloccando diversi ladri e scongiurando rispettivamente la devastazione di cabine elettriche e la depredazione di antichi palazzi della città.