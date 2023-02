Nessuna compatibilità ambientale per la discarica in contrada Grotticelle, arriva il no della Regione

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni di competenza regionale dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ha espresso parere non favorevole relativamente alla compatibilità ambientale del progetto diretto a realizzare una discarica in C.da Grotticelle.

“Ho sempre ribadito la netta e forte opposizione della mia amministrazione ad ogni ipotesi di realizzazione dell’impianto, esprimendo formalmente parere sfavorevole e conferendo incarico ad un legale per tutelare in ogni sede le ragioni dell’Ente. Questo risultato è il frutto dell’impegno profuso in questi mesi, che ha visto l’amministrazione comunale in prima linea per scongiurare la nascita di una discarica che avrebbe determinato effetti negativi sull’ambiente e sull’economia del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Corbo che ha partecipato insieme ai Sindaci di Naro e Castrofilippo, rispettivamente Maria Grazia Brandara e Antonio Francesco Badalamenti a due conferenze di servizi tenutesi sui luoghi in cui sarebbe dovuta nascere la discarica.

Fanno eco le parole del sindaco Brandara che dichiara: “Anche se temiamo che la battaglia non sia finita, oggi possiamo festeggiare. Quel territorio ha ben altre vocazioni e un altro destino e non lasceremo che le speculazioni dei privati possano tradirle.Quanto avvenuto è comunque la prova di come l’unità ripaghi sempre: abbiamo lavorato fianco a fianco con cittadini e sindaci e possiamo dire che questo metodo di lavoro sia la strada da seguire”.