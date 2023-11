Nuovo riconoscimento per Giovanni Castorina al Master di Parodontologia

Il dott. Giovanni Castorina, apprezzato specialista nella comunità odontoiatrica siciliana, ha intrapreso un percorso di studi ambizioso e impegnativo che si è concluso con la discussione della tesi, lo scorso 20 novembre, presso l’università degli studi di Catania, dal titolo: “Hard and soft tissue management case report”. Castorina si è rivolto alla commissione esaminatrice proponendo alcune case history raccolte durante glia anni della sua carriera, nonché l’approfondita analisi delle nuove tecniche e metodologie nel trattamento della malattia parodontale.

Di fatti la parodontologia, che si occupa della salute delle gengive e delle strutture di supporto dei denti, riveste un ruolo cruciale per la nostra salute orale. Spesso trascurata, la salute parodontale può influenzare la qualità della vita di una persona. Per esempio la gengivite, una forma comune di malattia gengivale, può portare a sanguinamento, gonfiore e infiammazione delle gengive. Se non trattata può progredire in parodontite.

Per questi motivo, il lavoro del dottore Castorina rappresenta una testimonianza tangibile della sua dedizione e delle competenze acquisite nel trattamento avanzato delle patologie parodontali.

“La prevenzione è fondamentale, dice Castorina, e la consapevolezza della salute parondontale può contribuire a salvare il sorriso di molti, per questo mi impegno a garantire ai miei pazienti, trattamenti avanzati e la consapevolezza di un sorriso bello e sano”.