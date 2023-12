Oasi Ohana, un aiuto per realizzare tre nuove macroaree: al via la raccolta fondi 

“Purtroppo fino a quando non partiranno le sterilizzazioni di massa ci saranno sempre decine e decine di cucciolate destinate a morte e sofferenze. Abbiamo incontri programmati con le amministrazioni locali, ma noi non abbiamo tempo, noi volontari dobbiamo agire, provare a salvarli tutti, che dobbiamo fare altrimenti?”.

Sono le parole di Chiara Calasanzio, che da anni gestisce l’Oasi Ohana di Santa Margherita Belice, il rifugio per cani abbandonati o reduci da maltrattamenti e vita randagia, un luogo importante nella zona per contrastare l’emergenza abbandono. Ora Chiara ha lanciato un GoFundMe per realizzare tre nuove macroaree nel terreno di Ohana 2.

“Completare tutta la nuova Oasi sarà un’opera titanica, ma da qualche parte dovevamo iniziare: tra casa di Rosanna Portolano, Alessio Pennacchio e le pensioni abbiamo fuori circa 30 cani e se ci fossero altre emergenze potremmo solo dare assistenza in strada. Saranno macroaree in stile Ohana: grandi, sicure, confortevoli, calde d’inverno e fresche d’estate, che potranno ospitare dai cinque a sei cani ciascuna a seconda dell’esigenza.

Il costo per averle perfettamente operative sarà di 11.000 euro più iva, a fronte di altri preventivi che si aggiravano sul triplo. E l’impresario ha accettato il pagamento a rate per cui ora dobbiamo correre noi” conclude Chiara.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/aiuta-ohana-a-salvare-ancora-piu-cani