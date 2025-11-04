Porto Empedocle

Occupa terreno del Comune e costruisce un muro di 30 metri, condannata empedoclina 

Due mesi di reclusione, pena sospesa, a patto che elimini gli abusi e ripristini lo stato dei luoghi

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Due mesi di reclusione, pena sospesa, a patto che elimini gli abusi e ripristini lo stato dei luoghi. Lo ha stabilito la Cassazione, confermando i precedenti due gradi di giudizio, nei confronti di una quarantenne di Porto Empedocle protagonista della costruzione di manufatti abusivi.

Secondo quanto accertato, infatti, la donna avrebbe occupato abusivamente un terreno di proprietà del Comune di Porto Empedocle ed edificato un muro di trenta metri, lasciando lo spazio per un cancello scorrevole e tre manufatti. Durante i lavori di costruzione è scattato un controllo da parte delle forze dell’ordine che hanno deferito la donna. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Ettore Bassi porta ad Agrigento “Il Sindaco Pescatore”
Politica

Appalti truccati, Schifani: “Piena fiducia nell’operato della magistratura”
Cultura

Il “Malato immaginario” di Molière apre la stagione teatrale al Palacongressi
Porto Empedocle

La Nave Mediterranea con 92 persone davanti Porto Empedocle: “fateli sbarcare”
PRIMO PIANO

Schianto sulla Siracusa-Gela, morto camionista di 33 anni
Agrigento

Il Giardino della Kolymbethra aderisce all’iniziativa FAI per il clima