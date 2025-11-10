Agrigento

Odore acre nell’aria a Monserrato: torna la paura tra i residenti

Un odore acre che si sente per strada in piena notte o alle prime luci del mattino, quando si esce da casa per andare al lavoro

Pubblicato 7 ore fa
Da Gioacchino Schicchi

Per i residenti di Monserrato è il ritorno di un incubo. Un odore acre che si sente per strada in piena notte o alle prime luci del mattino, quando si esce da casa per andare al lavoro.

Salve, grazie alle temperature più basse, le abitazioni: le finestra chiuse tengono lontana una puzza che è riapparsa dopo alcuni anni di sostanziale tranquillità e che ha ripreso a spaventare i residenti soprattutto per i potenziali pericoli per la salute. In molti raccontano di fastidi alla gola, ma fintanto che non vi saranno controlli e verifiche potrebbe trattarsi di una semplice casualità.

Quello che i residenti attendono, ancora una volta, sono risposte. In passato c’è stato anche chi ha protestato davanti alla Prefettura chiedendo verifiche sanitarie e ambientali su tutti gli impianti industriali che si trovano nella zona ma poi, dopo non molto tempo, la puzza era scomparsa.

Adesso, nuovamente, la paura serpeggia tra gli abitanti di Monserrato e c’è chi è pronto a chiedere l’intervento di chi di competenza.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Regione, Schifani caccia la nuova Dc: “Fuori dalla giunta”
Politica

Verso le elezioni, Area progressista: “Ultima chiamata per Agrigento”
Agrigento

“Tripla prevenzione oncologica stabile”, ottima partecipazione al programma
Politica

Messina (Confesercenti): “Da Bankitalia dati incoraggianti”
di Franco Castaldo

ADI Design Museum di Milano approda ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025
Palermo

Un medico, un eroe normale”: l’Università e il Policlinico ricordano il Professore Paolo Giaccone