Palermo

Omicidio Taormina, giovedì i funerali; aperta la camera ardente al PalaOreto

Centinaia di persone al PalaOreto

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

I funerali di Paolo Taormina si terranno giovedì prossimo, alle 10, nella Cattedrale a Palermo. La bara del giovane ucciso domenica scorsa si trova nella camera ardente del PalaOreto meta di tanti amici e parenti della vittima. Nella camera ardente si sono recati anche il sindaco Roberto Lagalla, diversi assessori e consiglieri comunali.

Nella sala del PalaOreto è stata messa una gigantografia di Paolo con scritto: “Non ci sono addii, per noi ovunque tu sia ci sarai sempre”. Un altro striscione affisso dai “ragazzi della Noce” recita: “Paolo resterai per sempre il nostro barman”.

La camera ardente sarà aperta al pubblico fino alle ore 22:00, e poi l’accesso sarà consentito solo ai familiari; domani mattina a partire dalle 8.

