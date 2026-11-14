Lampedusa

Operaio precipita da impalcatura, 34enne trasferito in elisoccorso

L’uomo è caduto da un’altezza di circa 3 metri e l’impatto con il suolo è stato violento

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Un incidente sul lavoro si è verificato all’interno del 134º centro Radar dell’Aeronautica militare in località Cala Francese, a Lampedusa.

Un operaio edile di 34 anni, per motivi ancora in corso di accertamento, è precipitato dall’impalcatura mentre stava effettuando dei lavori di demolizione di una parete. L’uomo è caduto da un’altezza di circa 3 metri e l’impatto con il suolo è stato violento. Lanciato l’allarme, l’operaio – vista la gravità dei traumi riportati – è stato trasferito con un elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. (Immagine di repertorio)

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