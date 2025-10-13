Operaio precipita mentre lavora, drammatico incidente sul lavoro

All’indomani della Giornata dedicata alle vittime del lavoro, celebrata domenica 12 ottobre 2025, la settimana inizia ancora con un incidente sul lavoro che si è verificato in un magazzino nei pressi della strada provinciale per Francofonte(Siracusa) all’incrocio con la strada per Ambelia.

Per cause che sono al vaglio delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Militello, competente per territorio, un operaio di nazionalità tunisina che lavora con una ditta di Giarre, è precipitato al suolo mentre stava eseguendo dei lavori. Le sue condizioni ai soccorritori sono subito apparse gravissime. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

“Quanto è accaduto stamane a Giarre, dove un operaio è precipitato dal tetto di un magazzino, è l’ennesimo episodio di una lunga, drammatica, sequenza a cui non possiamo e non dobbiamo abituarci. Si faccia immediata chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità, ma la verità è che non siamo di fronte a casi isolati: questa è un’emergenza strutturale”. Lo denuncia la deputata del Pd all’Ars, Ersilia Saverino.

“La sicurezza sul lavoro continua troppo spesso a essere percepita come un costo, un ostacolo, un fastidioso ‘optional’ – spiega ancora – le scelte economiche e politiche che mettono il profitto davanti alla vita delle persone hanno prodotto un bilancio inaccettabile: ogni giorno in Italia contiamo morti e feriti sul lavoro. Non possiamo più tollerare che si lavori in condizioni precarie, insicure, esposte a rischi evitabili. Ogni incidente rappresenta un fallimento collettivo e ogni silenzio una complicità. Bisogna mettere la dignità e la sicurezza dei lavoratori al centro delle scelte politiche e produttive del nostro Paese” conclude.