Agrigento
Ordine dei Commercialisti, eletto il nuovo consiglio
Si sono concluse ieri le operazioni di spoglio: ecco tutti i nomi
Rinnovato il consiglio provinciale dell’Ordine dei commercialisti di Agrigento.
Ecco gli eletti:
Presidente: Rino Dulcimascolo
Consiglieri: Sergio Veneziano, Giuseppe Avanzato, Ennio Saeva, Giuseppe Montalbano, Giovanni Meli, Federica Mulè, Michele Di Rocco, Stella Vella, Valentina Billero, Vincenza Licata.
Revisori: Restivo, Martoriello, Portolano. Commissione Pari opportunità: Mulone, Racalbuto, Campoccia, Amato, Panepinto, Catania.
