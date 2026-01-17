Agrigento

Ordine dei Commercialisti, eletto il nuovo consiglio

Si sono concluse ieri le operazioni di spoglio: ecco tutti i nomi

Pubblicato 13 secondi fa
Da Redazione

Rinnovato il consiglio provinciale dell’Ordine dei commercialisti di Agrigento.

Ecco gli eletti:

Presidente: Rino Dulcimascolo

Consiglieri: Sergio Veneziano, Giuseppe Avanzato, Ennio Saeva, Giuseppe Montalbano, Giovanni Meli, Federica Mulè, Michele Di Rocco, Stella Vella, Valentina Billero, Vincenza Licata.

Revisori: Restivo, Martoriello, Portolano. Commissione Pari opportunità: Mulone, Racalbuto, Campoccia, Amato, Panepinto, Catania.

