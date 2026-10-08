Palma di Montechiaro, 54enne travolto da un camion: è gravissimo 

Un cinquantaquattrenne è stato investito questa mattina da un camion in via Grazia Deledda, a Palma di Montechiaro. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara ma la persona, ospite di una comunità per disabili psichici, è in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte.

L’impatto è stato violento. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Un elisoccorso, atterrato appositamente, è ripartito alla volta dell’ospedale Civico di Palermo con il ferito.