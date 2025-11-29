Agrigento

Percorre contromano la galleria Spinasanta e rischia di provocare incidente  

Sbaglia manovra e percorre per quasi 500 metri contromano una parte della galleria Spinasanta, il tratto di strada che da Agrigento porta a Raffadali

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sbaglia manovra e percorre per quasi 500 metri contromano una parte della galleria Spinasanta, il tratto di strada che da Agrigento porta a Raffadali. Si è rischiato veramente grosso l’altro quando un agrigentino, alla guida di una Fiat Punto, ha imboccato controsenso la galleria.

In un momento di confusione, forse dovuto ai lavori in corso che hanno imposto il doppio senso di marcia, ha ignorato i segnali procedendo contromano. Il conducente di un’altra auto, notando la scena, ha frenato in tempo evitando l’impatto che sarebbe stato devastante. L’automobilista, come se niente fosse, ha invertito il senso di marcia e si è allontanato. 

