Aragona

Perde il controllo della moto e si schianta: morto 42enne

Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c'e' stato nulla da fare e i medici ne hanno constatato il decesso

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

 Un uomo di 42 anni Lorenzo Belfiore e’ morto questa mattina ad Augusta in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’incidente, che secondo una prima ricostruzione e’ autonomo, e’ avvenuto poco prima delle 9 in contrada Balate, lungo una strada comunale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato in un campo nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c’e’ stato nulla da fare e i medici ne hanno constatato il decesso. La dinamica dell’incidente e’ al vaglio della Polizia Municipale di Augusta, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Lorenzo lascia la moglie e il figlio Michele; i funerali si svolgeranno martedi 10 alle ore 11.00nella chiesa di Santa Lucia ad Augusta.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Il clan di Villaseta e la droga sull’asse Agrigento-Palermo, Capraro e Vasile all’abbreviato 
Campobello di Licata

Pediatra di libera scelta a Campobello di Licata, immediata risposta alle istanze del territorio
di Franco Castaldo

È morto il fisico siciliano Antonino Zichichi, aveva 96 anni
Ultime Notizie

Smantellata base operativa dello spaccio, tre arresti
Catania

I Carabinieri sentono gli spari, denunciati due fratelli
Catania

Gioco illegale, sanzioni per 70 mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv