Perde il controllo della moto e si schianta: morto 42enne

Un uomo di 42 anni Lorenzo Belfiore e’ morto questa mattina ad Augusta in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’incidente, che secondo una prima ricostruzione e’ autonomo, e’ avvenuto poco prima delle 9 in contrada Balate, lungo una strada comunale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato in un campo nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c’e’ stato nulla da fare e i medici ne hanno constatato il decesso. La dinamica dell’incidente e’ al vaglio della Polizia Municipale di Augusta, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Lorenzo lascia la moglie e il figlio Michele; i funerali si svolgeranno martedi 10 alle ore 11.00nella chiesa di Santa Lucia ad Augusta.