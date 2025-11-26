Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada sulla SS115, donna in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 115, nei pressi di Montallegro. Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe autonomo. Una donna, al volante della sua auto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Le condizioni della conducente non sarebbero gravi ma è comunque stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.