Porto Empedocle

Perde il controllo e si ribalta con l’auto ma rifiuta alcol test, denunciato empedoclino 

È successo a Porto Empedocle dove un trentaseienne del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Rimane lievemente ferito in un incidente autonomo, dopo aver perso il controllo della sua auto ed essersi ribaltato, ma all’arrivo dei carabinieri rifiuta di sottoporsi all’alcol test e viene così denunciato. È successo a Porto Empedocle dove un trentaseienne del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria.

L’uomo stava percorrendo al volante del suo veicolo la strada statale 115 quando, giunto nei pressi di contrada Vincenzella, ha perso il controllo e si è ribaltato. Il 36enne ha riportato ferite lievi ma quando sono arrivati i carabinieri si è rifiutato di fare l’alcoltest ed è stato dunque denunciato. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Al via il servizio pediatria al Comune di San Biagio Platani
di Giuseppe Castaldo

Preso con 357 chili di hashish a Licata, pescatore resta in carcere 
Politica

Muore a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia
Canicattì

Movida violenta, comitato per l’ordine e la sicurezza a Canicattì
Politica

Tuzzolino eletto presidente Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee
Politica

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv