Pisano (FdI): “Centrodestra unito e vincente anche ad Agrigento”

“La formula migliore per sostenere la campagna elettorale per le Amministrative ad Agrigento non è da ricercare o da inventare. La migliore formula è già bene rodata e collaudata, ed è la formula del centrodestra unito, vincitore alle Regionali in Sicilia nel 2017 e alle Politiche del 2018”.

Così afferma il dirigente regionale di Fratelli d’Italia, Lillo Pisano, che aggiunge: “Bisogna bandire da subito trasversalità e alchimie che i cittadini elettori non comprenderebbero, anzi respingerebbero sicuramente. La manifestazione appena trascorsa a Roma a piazza San Giovanni rilancia la coalizione di centrodestra come la formazione politica più apprezzata per coerenza e concretezza tra gli elettori. Allo stesso modo bisogna affrontare l’appuntamento elettorale di Agrigento, e non solo. Riflettendo esattamente nella città di Agrigento la coalizione di centrodestra che sostiene il governo di Nello Musumeci alla Regione. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Udc, Cambiamo, moderati e, più ampiamente, le liste civiche espressione del territorio che si posizionano nel solco politico del centrodestra, saranno sicuramente capaci, insieme, di proporre prima un programma amministrativo concreto e realizzabile, e poi le candidature che meglio rappresenteranno tale programma”.