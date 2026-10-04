Catania

Pistola avvolta in una busta di plastica nell’area di un condominio: sequestrata

Si tratta di una Beretta serie 70 con matricola abrasa e 9 cartucce calibro 7.65

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono in tutta la città i servizi posti in essere dalla Polizia di Stato per prevenire e reprimere i reati in materia di armi. Nell’ultima delle attività poste in essere i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sequestrato un’arma da fuoco perfettamente funzionante, munita di caricatore e cartucce, pronta per essere utilizzata.

In particolare, le unità cinofile della Questura di Catania, con il supporto dei poliziotti delle moto volanti, hanno effettuato un controllo nelle aree comuni di alcuni condomini nel quartiere Villagio Sant’Agata.

All’ultimo piano di uno degli edifici, il cane anti-esplosivo Maya ha mostrato interesse nei confronti di alcuni oggetti accatastati, segnalandoli al suo conduttore cinofilo. I poliziotti, quindi, hanno iniziato a spostare gli oggetti lì presenti, notando una busta in plastica che, dalla forma, sembrava avvolgere una pistola. E, infatti, al suo interno hanno trovato un’arma da fuoco e delle cartucce. Immediatamente, è intervenuto sul posto personale specializzato della Polizia Scientifica che ha eseguito i necessari rilievi. I poliziotti hanno sequestrato una Beretta serie 70 con matricola abrasa e 9 cartucce calibro 7.65, che saranno oggetto di analisi balistica.

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