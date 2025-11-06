Porto Empedocle

Porto Empedocle, colpi di pistola contro il cancello di un pensionato: individuato presunto autore 

È accaduto al Villaggio Bellavista, a Porto Empedocle. Il presunto autore sarebbe già stato individuato

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro il cancello dell’abitazione di un pensionato. È accaduto al Villaggio Bellavista, a Porto Empedocle. Il presunto autore sarebbe già stato individuato dalla polizia.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe esploso i colpi contro il cancello per motivi ancora poco chiari. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i colleghi della Scientifica che hanno sequestrato i bossoli, alcuni inesplosi. Poco dopo le Volanti avrebbero identificato un uomo, ritenuto il presunto autore del gesto. 

