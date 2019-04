Precetto Pasquale delle Forze dell’Ordine, Montenegro: “dobbiamo aprire il nostro cuore e accogliere la Pasqua” (ft,vd)

Si è svolto questa mattina ad Agrigento in prossimità delle festività pasquali il Precetto interforze per gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia dello Stato. Nella Cattedrale di San Gerlando è stato il cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro, ad officiare la Santa Messa, affiancato dal II Cappellano Militare Capo della Guardia di Finanza Mons. Mario Raneri, dal Cappellano Militare dell’Arma dei Carabinieri Don Salvatore Falzone e dal Cappellano della Polizia di Stato Don Antonio Lalicata.

Durante l’omelia il Cardinale Montenegro ha ringraziato tutte le Forze Armate e le Forze di Polizia per l’impegno e il prezioso lavoro svolto quotidianamente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza e il valore simbolico della Pasqua. “Abbiamo bisogno della Pasqua per vivere con quella gioia e speranza che il Signore ci dà, ha detto il cardinale Montenegro. Fare Pasqua significa aprire le porte perchè il Signori entri, dobbiamo aprire le porte dell’indifferenza, dell’egoismo, della corruzione. Oggi il mondo, ha continuato Montenegro, siamo indifferenti, il disprezzo cresce e non abbiamo rispetto degli altri, e tante porte sono ancora chiuse, quindi è necessario aprire le porte del cuore, perchè la Pasqua è la primavera della Chiesa”.

Presenti alla celebrazione della Santa Messa il Prefetto di Agrigento Dario Caputo, il sindaco Calogero Firetto, il Questore Rossella Iraci, il Colonnello dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, il Colonnello della Guardia di Finanza Pietro Maggio, il capitano di fregata Gennaro Fusco, e una folta rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia del territorio.

Alla fine del rito, il Colonnello dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, ha voluto ringraziare i quanti hanno partecipato al Precetto Pasquale e in particolar modo ha ringraziato gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Michele Foderà” e dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Agrigento che hanno preso parte all’iniziativa.