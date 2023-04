Premio Angelo Graceffa Award assegnato al dottor Rossi

Durante il congresso annuale

SIAGASCOT è stato assegnato al Dr. Rossi Stefano Marco Paolo, dirigente medico presso l’Istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia,

sezione di Chirurgia Protesica Robotica e Traumatologia dello Sport, il primo Angelo Graceffa Award: una borsa di studio per i migliori chirurghi ortopedici.

Il vincitore è stato valutato sulla base di criteri professionali, relativamente all’elaborato presentato, e di caratteristiche personali affini alle qualità di Angelo: la capacità di entrare in empatia con le persone, la passione per il suo lavoro e l’amore per la vita!

Il premio in memoria di Angelo Graceffa, l’ortopedico agrigentino che lavorava presso il reparto di Ortopedia all’Umberto I di Enna, scomparso tragicamente quest’estate a soli 39 anni in seguito a un incidente in moto lungo la statale 115, insieme alla sua adorata compagna, Sofia Giummo, proseguirà negli anni successivi, per dare un’ulteriore possibilità ad altri talenti di proseguire nel loro cammino professionale con esperienze europee in centri di eccellenza.