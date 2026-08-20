Porto Empedocle

Prima il gommone rubato e adesso l’auto in fiamme, commerciante empedoclino nel mirino?

Elementi, questi, al vaglio degli investigatori che stanno cercando di capire se tra i due episodi possa esserci un nesso

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Negli scorsi giorni aveva subito il furto di un gommone nello specchio acqueo della torre di Carlo V. La scorsa notte, invece, la sua auto è stata danneggiata da un incendio le cui cause sono ancora di accertamento. Elementi, questi, al vaglio degli investigatori che stanno cercando di capire se tra i due episodi possa esserci un nesso.

Protagonista dei due eventi, suo malgrado, è un commerciante empedoclino. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto la scorsa notte e capire se l’incendio dell’automobile è di natura dolosa. Inevitabilmente l’episodio è stato in qualche modo messo in relazione con quanto accaduto negli scorsi giorni quando, nei pressi del porto di Porto Empedocle, gli era stato sottratto un natante. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

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