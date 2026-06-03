Progetto ‘Dialogando’ premiato dalla Safi: assegnato bollino di buona pratica di eccellenza

Bollino di Buona Pratica di Eccellenza per il progetto ‘Dialogando: l’approccio dialogico per la co-costruzione di alleanze educative tra scuola, famiglia e territorio’. Selezionato tra le candidature pervenute lo scorso gennaio alla Scuola di alta formazione dell’istruzione (SAFI) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il progetto è promosso dalla Rete delle Scuole Dialogiche di cui è capofila in Sicilia l’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Ravanusa, guidato da Marilena Giglia. Unico in Sicilia, è uno dei quindici progetti che a livello nazionale hanno ottenuto il bollino di Buone pratiche di Eccellenza con un punteggio pari o superiore a 90 punti secondo le valutazioni di un’apposita commissione.

“È un traguardo di straordinario valore per tutta la nostra comunità scolastica – dice la Dirigente Marilena Giglia -. È il frutto della sinergia, della progettualità condivisa e dell’impegno quotidiano di ciascun istituto appartenente alla nostra Rete. È la dimostrazione che l’approccio dialogico e l’investimento sulla formazione del personale sono leve strategiche per l’innovazione didattica e il successo formativo dei nostri studenti”. Sono 145 le istituzioni scolastiche di tutte le province della Sicilia che hanno già aderito alla Rete scuole dialogiche. Una realtà sostenuta dalla legge regionale 25/2024 per contrastare la nomofobia, il ritiro sociale (hikikomori), le dipendenze dalle tecnologie digitali, il phubbing oltre che per governare in modo etico l’ingresso dell’IA nel mondo della scuola secondo le nuove linee guida ministeriali. L’accordo di scopo è stato siglato tra la Rete delle scuole dialogiche della Sicilia, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il Forags (Forum regionale genitori), il Forsed (Forum regionale associazione per l’educazione) con il supporto scientifico del professore Marco Braghero dell’Università di Pisa.

Il progetto Dialogando verrà inserito nel Catalogo delle Buone Pratiche di Eccellenza delle strategie innovative https://www.safi.istruzione.it/ di prossima pubblicazione sul sito del MIM insieme ad altri cinque progetti, tra i 62 nazionali, di altrettante istituzioni scolastiche che in Sicilia hanno ottenuto il riconoscimento di Buone Pratiche con un punteggio pari o superiore a 70 punti. Sono: l’I.C.S. BALSAMO di San Cataldo (CL) con “ECO-ROBOT Guardiano dell’ambiente”; il liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo con il progetto “Sguardi su Palermo”; il liceo Pascasino – Giovanni XXIII di Marsala con “Percorsi di rigenerazione didattica e del territorio”; il liceo Felicia e Peppino Impastato di Partinico con il progetto “Dal laboratorio povero al digitale: metodologie attive per l’insegnamento della fisica”; il liceo Scientifico Albert Einstein di Palermo con l’iniziativa “L’intelligenza artificiale per innovare la Didattica: strumenti e applicazioni pratiche”.