Psicoterapia convenzionata e diritto alla salute: specialisti e deputati a confronto a Bivona

Venerdì 12 giugno alle ore 17:30, in piazza San Giovanni a Bivona, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “La salute mentale è un diritto fondamentale”, un momento di confronto e sensibilizzazione dedicato al tema del benessere psicologico e alla tutela della salute mentale come diritto universale della persona.

L’iniziativa è promossa dal circolo del Partito Democratico di Bivona con la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. L’obiettivo è accendere i riflettori su un tema di grande rilevanza sociale, che coinvolge famiglie, giovani e istituzioni, promuovendo una cultura della prevenzione, dell’ascolto e della cura.

L’incontro sarà aperto dai saluti della dott.ssa Vincenza Zarcone, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, e del dott. Ludovico Sciara, segretario del Partito Democratico di Bivona. A introdurre i lavori sarà la dott.ssa Rosalba Di Piazza, psicoterapeuta e componente della Segreteria Regionale del Pd, che illustrerà le finalità dell’iniziativa e il valore del dialogo tra professionisti e cittadini su un tema tanto delicato quanto attuale.

Seguiranno gli interventi del dott. Leonardo Giordano, psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Agrigento, del dott. Antonino Bruno, ginecologo e dirigente del Consultorio Familiare di Bivona, della prof.ssa Rita D’Angelo, psicoterapeuta e direttrice del Csrm di Palermo, del dott. Giuseppe Giovanni Chirchirillo, psicologo, della dott.ssa Giuseppina Di Gioia, assistente sociale e dirigente del Distretto Socio Sanitario D2, e della prof.ssa Marinella Carmela La Rosa, dirigente scolastica.

Il dibattito sarà arricchito dagli interventi istituzionali dell’on. Dario Safina, dell’on. Cristina Ciminnisi, deputati Ars, dell’on. Valentina Chinnici, presidente della Commissione dell’Ars per la Salute Mentale, dell’on. Giovanna Iacono e dell’on. Ida Carmina, deputate alla Camera. A concludere i lavori sarà l’on. Giuseppe Provenzano, deputato e componente della Segreteria Nazionale del Pd. L’incontro sarà moderato dalla prof.ssa Carola Calafiore, insegnante e dirigente del Pd di Bivona.

L’evento rappresenta un’occasione di dialogo aperto e costruttivo tra esperti, amministratori e comunità locale, con l’intento di rafforzare la consapevolezza collettiva sull’importanza del benessere mentale come parte integrante della salute e della dignità umana.