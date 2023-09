Pulmino con turisti russi contro auto: 8 feriti di cui tre gravi

Otto feriti e’ il bilancio di un incidente avvenuto alle porte di Pozzallo, in via Peppino Impastato, sulla cosiddetta circonvallazione, nei pressi di un cavalcavia. A rimanere coinvolti in uno scontro frontale, un pullmino Mercedes da otto posti che trasferiva dei turisti maltesi, e un’autovettura, una T-Roc Volkswagen. Stando alle prime informazioni, ci sono 8 feriti, tre dei quali in condizioni critiche; uno e’ stato gia’ trasferito in elisoccorso a Catania e altri due in codice rosso sono stati trasportati all’ospedale di Modica. Gli altri 5 feriti non sarebbero in condizioni preoccupanti.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, la polizia municipale di Pozzallo che sta effettuando i rilievi, i carabinieri della compagnia di Modica che hanno regolato la viabilita’ e i vigili del fuoco che hanno estratto due occupanti del pullmino dalle lamiere.