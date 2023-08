Quale attività posso avviare nel 2023 ad Agrigento?

Turismo sostenibile nella Valle dei Templi

Agrigento è famosa per la sua affascinante Valle dei Templi, un sito archeologico unico al mondo. Puoi avviare un’attività di turismo sostenibile che includa visite guidate a piedi o in bicicletta all’interno della Valle dei Templi.

Focalizzati sull’offrire esperienze autentiche e informative ai visitatori, mettendo in evidenza l’importanza storica e culturale dei templi antichi e promuovi un turismo rispettoso dell’ambiente e sensibilizza i visitatori sull’importanza della conservazione del patrimonio.

Agriturismo e produzione di prodotti locali

L’agriturismo è un’attività sempre più popolare in tutta Italia, e Agrigento offre un ambiente ideale per intraprendere questa strada.

Puoi decidere di avviare un’azienda agrituristica, offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere la vita in campagna, partecipando a attività agricole tradizionali come la raccolta delle olive o la vendemmia.

Oltre a queste idee, potresti avviare la produzione di prodotti locali, come olio d’oliva, formaggi, marmellate e conserve, per venderli sia ai visitatori che a negozi locali.

Cucina tradizionale siciliana

La Sicilia è celebre per la sua deliziosa cucina tradizionale, e ad Agrigento potresti aprire un ristorante o un’attività di street food per far gustare ai turisti e ai residenti le prelibatezze locali.

Concentrati su ingredienti freschi e locali, e fai conoscere i piatti tradizionali siciliani, come la pasta alla norma, la caponata e i cannoli, offrendo un’esperienza culinaria autentica.

Negozio di prodotti artigianali

Se sei appassionato di artigianato e creatività, puoi aprire un negozio di prodotti artigianali ad Agrigento.

Offri oggetti fatti a mano da artisti locali, come ceramiche, tessuti, gioielli e opere d’arte e promuovi il valore dell’artigianato locale e aiuta gli artisti a esporre e vendere le loro creazioni.

Servizi turistici personalizzati

Molti viaggiatori cercano esperienze personalizzate e uniche durante le loro vacanze. Potresti avviare un’agenzia di servizi turistici personalizzati ad Agrigento, offrendo pacchetti su misura per i visitatori, che includano visite a luoghi meno conosciuti ma altrettanto affascinanti, degustazioni di cibo locale, escursioni in barca lungo la costa e molto altro.

Sfrutta le tue conoscenze locali per creare esperienze memorabili per i turisti.

Scuola di lingua italiana

La Sicilia è una meta ambita per studenti stranieri che vogliono imparare l’italiano. Se hai competenze linguistiche e didattiche, potresti aprire una scuola di lingua italiana ad Agrigento. Offri corsi di italiano per principianti e livelli avanzati, con focus anche sulla cultura italiana e siciliana. Questo tipo di attività potrebbe attirare studenti da tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza di immersione culturale unica.

Centro benessere o yoga studio

Se hai una passione per il benessere e l’equilibrio interiore, potresti aprire un centro benessere o uno studio di yoga ad Agrigento.

Offri sessioni di yoga, meditazione e trattamenti di benessere, utilizzando anche prodotti naturali e locali. In un’epoca in cui sempre più persone cercano modi per ridurre lo stress e migliorare il benessere, questa attività potrebbe avere un grande potenziale.

Se sei indeciso sull’intraprendere un’attività di lavoro autonomo devi sapere che chi ha la partita IVA può fare anche un altro lavoro come dipendente privato o pubblico, ma in quest’ultimo caso solo a patto che vengano rispettate determinate condizioni.

Per avere un supporto per analizzare nello specifico la tua situazione e per la gestione di tutti gli adempimenti relativi alla tua Partita IVA puoi rivolgerti a servizi online come Fiscozen che mette a tua disposizione un commercialista dedicato in grado di rispondere ad ogni tuo dubbio fiscale. Puoi ricevere la tua consulenza gratuita e senza impegno da parte di un esperto che saprà rispondere ad ogni tuo dubbio.