Racalmuto, dal 20 al 22 dicembre al via la Sagra del Vino e dei prodotti dei colli Sicani

Dal 20 al 22 dicembre a Racalmuto si terrà la Sagra del vino e dei prodotti De. C.O. e P.A. T., dei colli sicani del Comune di Racalmuto, dei prodotti tipici locali e regionali 2023″ con un programma ricco di eventi organizzato dall’Associazione Regionale Riferimenti Civici della Sussidiarietà con il comune di Racalmuto in sinergia con Rete Civica della Salute, la Conferenza dei Comitati Consultivi ASRS, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, la DECO Racalmuto e il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Mercoledi 20 Dicembre alle ore 10.00 nell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” si terrà la rappresentazione del ciclo del grano, della cipolla e del vino, con la partecipazione delle associazioni Quintessenza di Tony Rocchetta e Nzemmula con lo chef Giuseppe Moscato. Alle ore 16:00 nell’Aula Consiliare seguirà il convegno “Agricoltura e biodiversita su prodotti De. CO. e PAT.” con degustazione finale presso chiostro del Comune di Racalmuto. La giornata si concluderà al Teatro Comunale “Regina Margherita” con la rappresentazione teatrale degli studenti della Scuola Arcadia di Favara diretta da Angela Maniglia che avrà inizio alle ore 20.00.

Giovedi 21 dicembre alle ore 15:00 nell’Aula Consiliare gli Ordini Professionali saranno coinvolti nel convegno “Progettazione e cura del paesaggio culturale: Passo Breve dal Campo alla Tavola”, il seminario darà modo ai partecipanti di degustare anche vini e pietanze tipiche locali all’intero del chiostro del comune. Alle 18.30 nella Piazza antistante il Castello Chiaramontano si svolgerà l’inaugurazione dell’area dei prodotti De. C.O. e P.A.T. per la valorizzazione dei sapori tipici locali e regionali, l’evento di promozione proseguirà anche venerdì 22 dicembre.

Alle 19:00 di venerdì 22 dicembre nel Castello Chiaramontano si terrà un incontro di degustazione guidata dei vini DOP siciliani in abbinamento alle pietanze tipiche locali, a cura dell’enologo Gianni Giardina Commissario degustatore internazionale e Paladino dei Vini di Sicilia.

Nella stessa giornata a partire dalle ore 18 sarà possibile partecipare all’esposizione di Auto d’Epoca e Auto Tulning nella Piazza Umberto I.