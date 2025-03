Racalmuto, Giuseppe Agnello consulente artistico del comune

Il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, ha conferito l’incarico di consulente artistico del Comune al Prof. Giuseppe Agnello. La firma della convezione è avvenuta ieri pomeriggio nella stanza del Sindaco, in presenza, tra gli altri degli assessori Luigi Castiglione e Lilluccio Conte, la Vice Presidente del Consiglio, Giovanna Matteliano e il funzionario , Iolanda Salemi.

Sicuramente, un investimento strategico quello del Sindaco Bongiorno, visto che Racalmuto vanta un ricco patrimonio artistico e culturale legato in particolare alla figura di Leonardo Sciascia. E l’opera d’arte ubicata in piazza di fronte alla chiesa Madre è proprio una creazione di Giuseppe Agnello, pronto a dare il suo tocco per il rilancio del progetto turistico – culturale. Agnello, con tutto il suo bagaglio d’esperienza può contribuire a tradurre patrimonio e opere di Racalmuto in un’identità visiva urbana che renda la città un luogo di bellezza e memoria.

L’incarico conferito a titolo gratuito , sarà svolto in diretta collaborazione con il Sindaco e il suo staff avrà durata fino alla fine del mandato del Sindaco, salvo revoca o rinuncia.

” Ovviamente sono particolarmente lieto di questa cerimonia semplice e molto significativa, ha affermato il Sindaco Calogero Bongiorno, perchè noi abbiamo la fortuna di poter avere la collaborazione del Prof. Giuseppe Agnello dell’Accademia delle Belle arti di Palermo, nostro illustre concittadino e sottolineo a titolo assolutamente gratuito, e per questo lo ringrazio moltissimo, cosi come gli assessori che hanno lavorato a questo progetto, l’assessore alla cultura, Luigi Castiglione, l’assessore al turismo Lilluccio Conte, e abbiamo sempre avuto il sostegno di tutto il consiglio comunale , oggi, rappresentato dalla Vice Presidente , Giovanna Matteliano. Il progetto della nostra prestazione, è quello di rilancio sul piano turistico e culturale del nostro paese. E vorremmo anche cercare di abbellire il nostro paese. L’amministrazione deve fare la sua parte con la pulizia , la sistemazione, abbiamo già pronto un piano parcheggi, un piano traffico, però, e anche importante poter abbellire alcuni angoli , e per questo, abbiamo bisogno di chi professionalmente, ha un bagaglio anche culturale e che in questo campo può darci un consiglio importante. E con il Prof. Agnello vorremmo riprendere il vecchio progetto del museo Mura, abbiamo già visto i locali del Castello che vorremmo ristrutturare e rilanciare anche altri angoli particolari e suggestivi del nostro paese. Credo , la presenza di Giuseppe Agnello, sia un arricchimento importante non soltanto per la nostra amministrazione, ma per l’intera comunità, e non posso che ringraziare il Prof. Agnello e chi ha prodotto tutti gli atti , la Dott.ssa Iolanda Salemi e la segretaria Roberta Marotta, e tutti i dipendenti comunali che stanno collaborando per portare avanti il progetto di rilancio di Racalmuto”.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia, ha affermato il Prof Agnello, soprattutto penso che ognuno debba restituire una priorità e la propria esperienza. In passato ho già collaborato con altre amministrazioni, che mi hanno consentito una crescita che è alla base. Nei prossimi giorni mi confronterò con il Sindaco, per cercare in qualche modo di tracciare un percorso legato in ambito artistico”.