Agrigento

Raid a Villaseta, devastata panineria: aperta inchiesta 

Al momento vi è un’unica certezza. Chi ha agito non ha portato via niente e dunque non voleva rubare ma danneggiare l’attività commerciale

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione

Un chiosco adibito alla vendita di panini e bevande è stato danneggiato in un raid avvenuto la scorsa notte a Villaseta, nella periferia di Agrigento. Nell’azione messa a segno da ignoti è stata presa di mira anche una motoape posteggiata nelle adiacenze. L’attività, che ha subito ingenti danni, è di proprietà di un trentacinquenne del posto e si trova nei pressi del vecchio centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno avviato le indagini.

Al momento vi è un’unica certezza. Chi ha agito non ha portato via niente e dunque non voleva rubare ma danneggiare l’attività commerciale. Per questo l’ipotesi investigativa più accreditata è quella del gesto mirato, forse a scopo di avvertimento. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Nascondeva in armadio metallico armi e droga, arrestato 23enne 
Politica

Schifani “La Sicilia vive un momento magico. Sul secondo mandato decidono coalizione e cittadini” / Video
Sicilia by Italpress

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “No al visto di legittimità”. Salvini “Scelta politica, grave danno per il Paese”
Apertura

Storia di  “Tanu u curtu”: in rapporti con Fabrizio Corona e ucciso a Canicattì
PRIMO PIANO

Ponte Stretto, Corte dei conti dice no; Salvini “Decisione non modifica i tempi”
Agrigento

Quando la sanità agrigentina merita un plauso