Revocato scioperi benzinai, Fegica e Figisc/Anisa: “per i cittadini, non per il Governo”

“La decisione di revocare lo sciopero dei distributori di carburanti previsto per il 26 gennaio è stata assunta “a favore degli automobilisti e non certo per il Governo“, dichiarano in una nota le associazioni Fegica e Figisc/Anisa.

“Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il Ministero che si è speso per diventare interlocutore propositivo, l’incontro ha confermato il persistere di molte criticità. Anche quest’ultimo ennesimo tentativo di rimediare a una situazione ormai logora non è riuscito a evidenziare alcun elemento di concretezza che possa consentire anche solo di immaginare interventi sui gravissimi problemi del settore e di contenimento strutturale dei prezzi. Le proposte emendative avanzate dal Governo al suo stesso decreto non rimuovono l’intenzione manifesta di individuare i benzinai come i destinatari di adempimenti confusi, controproducenti oltreché chiaramente accusatori”, denunciano le associazioni.