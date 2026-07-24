Agrigento

Riconosce l’auto che gli era stata rubata due mesi prima, alla guida c’era un operaio di Favara

A finire nei guai un operaio quarantenne di Favara. L’auto era stata rubata due mesi prima ad un appartenente alle forze dell’ordine

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Riconosce l’auto che gli era stata rubata due mesi prima mentre passeggia a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. All’uomo, appartenente alle forze dell’ordine, non sono sfuggiti alcuni particolari dell’utilitaria oltre a riuscire ad aprire gli sportelli con delle chiavi ancora in suo possesso. Così ha segnalato l’episodio ai poliziotti delle Volanti che sono intervenuti e hanno bloccato alla guida, poco dopo, un operaio quarantenne di Favara. Quest’ultimo è stato denunciato per ricettazione e multato per aver modificato l’utilitaria. Al veicolo, infatti, era stata applicata una piastra per nascondere il numero di telaio. 

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