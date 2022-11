Ricostruire i luoghi dell’esplosione a Ravanusa, la Commissione “11 Dicembre” chiede un consiglio comunale straordinario

A Ravanusa la Commissione Consiliare Speciale, istituita nel Febbraio 2022 per i tragici eventi legati all’esplosione dell’11 Dicembre, formata da Sortino Giuseppe, Savarino Pompeo, Gambino Nino, Rago Angelo, chiedono al Presidente del Consiglio la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario e urgente con la presenza dell’Amministrazione ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per riferire sullo sviluppo del progetto di ricostruzione dei luoghi dell’esplosione.

“Per l’ennesima volta in commissione risulta assente l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravanusa, regolarmente invitato”, dichiarano i consigliere della stessa commissione. “Nata e fortemente voluta dall’intero Consiglio Comunale come organo di supporto, ci troviamo per l’ennesima volta priva degli strumenti necessari a fare opportune valutazioni nell’interesse della cittadinanza colpita da questa immane tragedia. Il Presidente della Commissione ha più volte concordato con l’attuale Capo dell’ UTC Arch. Sebastiano Alesci un incontro con la Commissione al fine di un sereno confronto sulle criticità in merito al ritorno nelle proprie abitazioni dei cittadini sfollati. In maniera del tutto ingiustificata e senza alcun garbo istituzionale, continuano i consigliere, l’Ufficio Tecnico in persona del suo massimo rappresentante ha scientificamente ignorato i continui solleciti privando cosi la Commissione delle prerogative per le quali è stata istituita. Riteniamo tutto ciò inaccettabile in quanto l’animus di tutti i membri della Commissione è sempre stato votato al costruttivo confronto sia con le Associazioni che con le Autorità preposte. Alla luce di tutto ciò la Commissione si vede costretta a chiedere un consiglio straordinario”.