Rifiuti, Maurizio Miliziano nuovo Amministratore Unico della Quisquina Ambiente srl

A Santo Stefano di Quisquina è stato nominato Maurizio Miliziano nuovo Amministratore Unico della Quisquina Ambiente srl , la partecipata del Comune di S.Stefano Quisquina che gestisce il servizio dei rifiuti , è stato nominato con Determina n.13 dal Sindaco Francesco Cacciatore dopo un bando ad evidenza pubblica e sostituisce l’Ing. Di Martino dimessosi il 24 Maggio .

Dal 2015 nell’Area della Direzione Generale del comune di Palermo–società interamente pubblica (in house) – gestione integrata dei rifiuti, denominata “Rap S.p.A.”

Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo, specializzato in professioni legali proseguiti da due master universitari: uno di primo livello in pianificazione ed economia d’azienda (tesi “Management e pianificazione strategica. Dal controllo di gestione ai presupposti del budget aziendale e efficienza economica “Balanced scorecard” in condivisione con il sistema di gestione de famoso gruppo Hera, Bologna), l’altro riguarda un master di secondo livello in “Manager of Quality”, facoltà di Economia e Commercio, presso Università degli Sudi di Palermo.

Trainee sui sistemi di gestione della qualità e dell’ambiente negli aeroporti (iso 9001/2015 14001/2018) e dlgs 231/09 presso Aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” – Centro direzionale Gesap SpA di Palermo

Attualmente in carica come componente OIV presso Regione Sicilia – IACP e presso il Comune di Monreale , Organismo supplente assemblea regionale – Regione Veneto. L’esperienza quinquennale, nell’ambito delle società di diritto privato a capitale pubblico (in house) nel quinto comune più significativo d’Italia, Palermo, aggiunge una notevole conoscenza in termini di gestione integrata dei rifiuti con annessi impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e dei servizi idrici integrati, presso società Amap Spa.

“Continueremo nel percorso virtuoso intrapreso in questi anni in tema di gestione dei rifiuti , continuando ad abbattere sensibilmente i costi di gestione e conseguentemente avere a regime una ricaduta positiva sull’economia delle famiglie stefanesi ha dichiarato il Sindaco Francesco Cacciatore”.

“Ringrazio il Sindaco per la nomina conferitami. Svolgerò il mio mandato con impegno confermando l’azione amministrativa di proseguire il percorso di proprietà e gestione pubblica del servizio rifiuti a S.Stefano Quisquina , nell’ottica della sempre maggiore efficienza ed efficacia, della tutela dei diritti dei lavoratori e, soprattutto del raggiungimento di obiettivi ben precisi sul fronte della differenziata, per il risparmio economico e la tutela dell’ambiente” . A dichiararlo è il neo amministratore unico della Quisquina ambiente srl “