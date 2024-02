Rifiuti, ok ai comuni del Belice al conferimento indifferenziato a Gela

I Comuni di Montevago, Sambuca di Sicilia, Menfi e Santa Margherita Belice, possono conferire i propri rifiuti solidi urbani indifferenziati assimilati e non pericolosi prodotti nel proprio territorio, presso l’impianto di TMB di Gela gestito dalla società Impianti SRR ATO 4 CL Sud s.r.l.

Lo rende noto oggi Vito Marsala, presidente della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, che nei giorni scorsi, dopo la chiusura dell’impianto di Trapani, aveva chiesto a tutti gli impianti di TMB presenti nel territorio regionale disponibilità al ricevimento. Il provvedimento è stato autorizzato dal Dipartimento Acque e Ambiente dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità.

Il Comune di Menfi è autorizzato al conferimento per un quantitativo di circa 5,50 tonn/g.; Montevago per un quantitativo di circa 1,00 tonn/g.; Sambuca di Sicilia per un quantitativo di circa 1,50 tonn/g e Santa Margherita di Belice per un quantitativo di circa 1,50 tonn/g.

“Ringraziamo la Regione per il provvedimento autorizzativo che accoglie le istanze di richiesta di conferimento nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida – commenta Marsala –. Avevamo presentato la nostra istanza precisando che i quattro Comuni svolgono una raccolta differenziata porta a porta pari al 100% con una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%. In pochi giorni è stata individuata una soluzione per risolvere una situazione che non si è tramutata in emergenza grazie agli importanti risultati in termini di raccolta differenziata raggiunti dai Comuniinteressati”.