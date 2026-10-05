Rifiuti, Vito Terrana, riconfermato presidente della SRR ATO 4

Vito Terrana, sindaco di Campobello di Licata, è stato riconfermato presidente della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti – SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est, per il triennio 2026-2029. La nomina è stata deliberata nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione, convocato nel pomeriggio di oggi. Nel corso della seduta sono stati inoltre designati la vicepresidente Giordana Bonanno, consigliere comunale di Sant’Angelo Muxaro, e il componente Alessandro Pietro Mallia, sindaco di Realmonte.

La riconferma di Terrana rappresenta un segnale di continuità nel percorso avviato dalla società, impegnata nel miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti e nel rafforzamento della collaborazione tra i Comuni del territorio.

“Ringrazio i componenti del Consiglio di amministrazione per la fiducia rinnovata – dichiara il presidente Vito Terrana –. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza delle importanti sfide che attendono la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est. Proseguiremo il lavoro con spirito di condivisione, puntando a rendere il sistema sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze delle comunità- Sarà fondamentale – aggiunge Terrana – consolidare il dialogo con i Comuni soci, migliorare la qualità dei servizi e promuovere una gestione attenta delle risorse pubbliche e della tutela ambientale. Ringrazio la vicepresidente Giordana Bonanno e il componente Alessandro Pietro Mallia per la disponibilità, certo che insieme potremo affrontare con determinazione il nuovo mandato”.