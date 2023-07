Riqualificazione del personale, Confintesa incontra vertici della Regione

Ieri po­me­rig­gio, pres­so la Pre­si­den­za del­la Re­gio­ne Si­ci­lia­na, a se­gui­to del­la ri­chie­sta di As­sem­blea una de­le­ga­zio­ne ci Confintesa è sta­ta ri­ce­vu­ta dal Capo di Ga­bi­net­to Dott. Sam­mar­ta­no e dal Se­gre­ta­rio Par­ti­co­la­re Dott. Mar­cel­lo Ca­ru­so del Pre­si­den­te del­la Re­gio­ne Si­ci­lia­na du­ran­te il qua­le il Segretario Regionale Dott. Antonio Russo ha ri­ba­di­to l’ur­gen­za di pro­ce­de­re sia alla ri­clas­si­fi­ca­zio­ne di tut­to il per­so­na­le del com­par­to nel­l’am­bi­to di una nuo­va or­ga­niz­za­zio­ne am­mi­ni­stra­ti­va del­la Re­gio­ne Si­ci­lia­na che al ne­ces­sa­rio ade­gua­men­to eco­no­mi­co in mi­su­ra pari a quel­lo pre­vi­sto dal con­trat­to del­le Fun­zio­ni Cen­tra­li.

Il Capo di Ga­bi­net­to ha spie­ga­to i mo­ti­vi per cui non sono sta­ti ap­po­sta­ti in Bi­lan­cio gli stan­zia­men­ti per la “Ri­clas­si­fi­ca­zio­ne/​Ri­qua­li­fi­ca­zio­ne” giu­sti­fi­can­do tale man­can­za per le alte pro­ba­bi­li­tà di im­pu­gna­ti­va del­la nor­ma. Lo stes­so Dott. Sam­mar­ta­no ha ri­ba­di­to che le stes­se som­me ver­ran­no ap­po­sta­te nel­la pros­si­ma fi­nan­zia­ria in modo tale da evi­ta­re l’ im­pu­gna­ti­va.

La de­le­ga­zio­ne com­po­sta dal Se­gre­ta­rio Re­gio­na­le Dott. An­to­nio Rus­so e dai com­po­nen­ti del­la Se­gre­te­ria Re­gio­na­le Dott. Ca­tal­do Ni­vo­li e Dott. An­to­nio Da­mia­no han­no ri­ba­di­to che la nuo­va rior­ga­niz­za­zio­ne am­mi­ni­stra­ti­va del­la Re­gio­ne Si­ci­lia­na non deve es­se­re con­si­de­ra­ta “pro­gres­sio­ne ver­ti­ca­le” in quan­to la pro­gres­sio­ne ver­ti­ca­le è il se­con­do Step pre­vi­sto dai due con­trat­ti 2019/​2021 già fir­ma­ti per le Fun­zio­ni Cen­tra­li ed Enti lo­ca­li e sarà in que­sto step dove ser­vi­ran­no gli stan­zia­men­ti ade­gua­ti.

Il Dott. Sam­mar­ta­no ci ha as­si­cu­ra­to che in tem­pi bre­vi ver­ran­no no­mi­na­ti i ver­ti­ci ARAN e a quel pun­to ab­bia­mo rap­pre­sen­ta­to che vo­glia­mo che ven­ga­no date di­ret­ti­ve pre­ci­se al­l’A­RAN af­fin­ché ven­ga re­ce­pi­to il Con­trat­to del­le Fun­zio­ni CEN­TRA­LI. Ab­bia­mo mes­so in evi­den­za che nel­la tra­spo­si­zio­ne dal­le at­tua­li 4 ca­te­go­rie alle fu­tu­re 3 aree ven­ga­no ri­co­no­sciu­te le com­pe­ten­ze ac­qui­si­te e i ti­to­li di stu­dio come pre­ve­de la nor­ma na­zio­na­le, in modo da dare la pos­si­bi­li­tà an­che ai col­le­ghi di ca­te­go­ria “A” non in pos­ses­so di di­plo­ma o lau­rea di tran­si­ta­re nel­l’A­rea 2 As­si­sten­ti del­le fun­zio­ni cen­tra­li.

Il Dott. Sam­mar­ta­no ha con­clu­so chie­den­do­ci di tra­smet­ter­gli nel più bre­ve tem­po pos­si­bi­le la no­stra pro­po­sta.