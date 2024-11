Rispetto dell’ambiente, proseguono gli incontri del Libero Consorzio con gli studenti

Anche questa settimana il Libero Consorzio Comunale di Agrigento incontrerà gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nel quadro delle giornate dedicate alla informazione e sensibilizzazione dei giovani sul rispetto dell’ambiente. I prossimi incontri sono previsti nell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, diretto dalla prof.ssa Rosellina Greco, e si svolgeranno giovedì 21 novembre a partire dalle ore 9.15 nel plesso “Garibaldi” e venerdì 22 novembre alla stessa ora nel plesso “Pirandello”.

Gli incontri saranno tenuti da funzionari del Settore Ambiente per migliorare le conoscenze sulle criticità che interessano il nostro territorio, e in particolare quelle derivanti dall’abbandono dei rifiuti e dal conseguente, incalcolabile danno ambientale e di immagine. Agli alunni e ai docenti sarà distribuito un pieghevole realizzato dal Settore Ambiente sull’attività svolta dall’Ente per il contrasto all’abbandono dei rifiuti

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, grazie all’impegno del Settore Ambiente, ha programmato un ciclo di incontri, concordati con i dirigenti scolastici di vari Istituti, per contribuire alla presa di coscienza da parte degli studenti più giovani del problema rifiuti, che provoca non solo conseguenze sulla qualità dell’ambiente ma anche un pesante impatto economico Notevoli, infatti, le spese che ogni anno la stessa ex Provincia Regionale è costretta a sostenere per le periodiche bonifiche del territorio.