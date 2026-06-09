Trapani

Ruba auto all’Asp e si da alla fuga: denunciata donna

La donna, insieme ad un complice, dopo aver effettuato un secondo furto presso un ristorante, si dava alla fuga per poi essere bloccata dai Carabinieri

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione una donna di 31 anni responsabile del furto di un’autovettura dell’ASP parcheggiata al Centro Diurno di Castelvetrano. La donna, unitamente ad altro soggetto di sesso maschile in fase di identificazione, avrebbe asportato il mezzo dirigendosi in località Torretta Granitola in Campobello di Mazara consumando un secondo furto presso un ristorante del posto.

A seguito dell’intervento dei Carabinieri i due malviventi si davano alla fuga finendo impantanati in un fondo agricolo adibito ad uliveto. La donna veniva però prontamente bloccata mentre l’uomo riusciva a far perdere le proprie tracce.All’interno del veicolo sono stati inoltre rinvenuti:12 pacchetti di sigarette, asportati all’interno del ristorante; un forno a microonde; una cedola carburante asportata all’interno degli uffici ASP. Quanto rinvenuto, unitamente all’auto asportata, è stato riconsegnato agli aventi diritto.

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