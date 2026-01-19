Trapani

Ruba l’incasso mensile al suo titolare, denunciato

Il giovane è stato rintracciato in C.da Baronia con in tasca 5.850 euro in contanti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato per furto uno straniero di 20 anni presunto responsabile della sottrazione di denaro al proprio datore di lavoro.I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di richiesta da parte di un allevatore della zona che denunciava il furto dell’incasso mensile ad opera di un proprio dipendente dileguatosi velocemente subito dopo.

I Carabinieri, raccolto gli elementi informativi necessari circa l’identità del dipendente e l’ammontare della somma asportata che si aggirava tra i 5000 e i 6000 euro, si sono messi sulle tracce del 20enne romeno senza fissa dimora. Dopo una serie di passaggi nei luoghi frequentati solitamente dal 20enne i militari lo hanno rintracciato in C.da Baronia con in tasca 5.850 euro in contanti, motivo per cui è stato denunciato.L’intera somma di denaro è stata poi restituita all’avente diritto.

