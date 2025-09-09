Ruba profumi e cosmetici da negozio e tenta la fuga con scooter rubato: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, hanno arrestato nella flagranza di reato un 31enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e ricettazione.

A seguito di una segnalazione pervenuta all’utenza di pronto intervento 112, la “gazzella” dell’Arma è intervenuta nella zona sud del capoluogo peloritano, laddove era stato segnalato un furto in un esercizio commerciale.

Sul posto i Carabinieri hanno fermato un individuo che si stava allontanando frettolosamente alla guida di uno scooter, su cu aveva caricato un trolley con all’interno grimaldelli e oggetti atti allo scasso, nonché profumi e cosmetici, che risultavano essere stati asportati poco prima dal negozio segnalato.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri il soggetto fermato, dopo aver forzato una serranda d’ingresso dell’esercizio commerciale, si era introdotto nel negozio per rubare i prodotti poi ritrovati nel trolley in suo possesso. Al momento dell’arrivo della pattuglia, si era poi allontanato a bordo di uno scooter che risultava essere stato rubato in località Tremestieri di Messina.

L’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.