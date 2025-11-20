PRIMO PIANO
Rubato un chilometro di cavi in rame nell’agrigentino, danni per 30mila euro
Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 30 mila euro. Sono stati i responsabili della ditta a fare la scoperta e chiamare le forze dell’ordine
Ladri in azione a Santa Margherita Belice. Ignoti malviventi hanno messo a segno un furto ai danni di un’azienda del posto riuscendo ad asportare un chilometro di cavi in rame.
Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 30 mila euro. Sono stati i responsabili della ditta a fare la scoperta e chiamare le forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per individuare i responsabili del furto.
Redazione
