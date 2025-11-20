PRIMO PIANO

Rubato un chilometro di cavi in rame nell’agrigentino, danni per 30mila euro 

Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 30 mila euro. Sono stati i responsabili della ditta a fare la scoperta e chiamare le forze dell’ordine

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a Santa Margherita Belice. Ignoti malviventi hanno messo a segno un furto ai danni di un’azienda del posto riuscendo ad asportare un chilometro di cavi in rame.

Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 30 mila euro. Sono stati i responsabili della ditta a fare la scoperta e chiamare le forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per individuare i responsabili del furto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

Conferimento rifiuti in plastica, tavolo tecnico per risolvere l’emergenza
Palermo

Accoltellato al braccio e alla coscia in strada, individuato l’aggressore
Messina

Picchia e maltratta il padre, arrestato 52enne
Mafia

Mafia, definitiva la condanna a 12 anni di carcere per l’ex deputato Paolo Ruggirello
Catania

Operazione “Parco giochi”, 10 arresti per traffico di droga 
Porto Empedocle

Ong sbarca a Porto Empedocle, 5 donne trasferite in ospedale
banner italpress istituzionale banner italpress tv