Controlli sui venditori ambulanti, sanzioni per oltre 20 mila euro

Cinque venditori ambulanti sono stati sanzionati, per 20 mila euro, dalla Polizia di Stato di Catania, nell’ambito di un servizio di controllo. A scendere in campo una task force composta dai poliziotti della Squadra Volanti e della Divisione Anticrimine della Questura, “che hanno garantito un’efficace cornice di sicurezza agli operatori della sezione Annona della Polizia Locale, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato del lavoro e del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria e del Dipartimento di prevenzione – Spresal e Servizio Igiene pubblica dell’ASP di Catania”. In entrambi i controlli tutti gli enti preposti non hanno riscontrato irregolarità di alcun tipo, “segno che esistono esempi virtuosi, frutto del rispetto delle regole e dell’ormai consolidata attività di controllo coordinata dalla Polizia di Stato”. “Uno dei titolari dei locali, a conclusione delle verifiche, ha tenuto a ringraziare i poliziotti e gli operatori della task force per il costante lavoro profuso in tutta la città anche a tutela dei commercianti che, ogni giorno, rispettano le regole”, dice la Polizia. In un caso, sono state fornite al titolare alcune prescrizioni per rafforzare i sistemi di sicurezza di un macchinario per la preparazione dei dolciumi, nell’ottica sempre di garantire una maggiore e puntuale sicurezza per il personale dipendente.

Nel corso del servizio sono stati effettuati, insieme alla sezione ”commerciale” della Polizia Locale, alcuni controlli per contrastare il fenomeno del commercio abusivo. Gli accertamenti hanno riguardato alcuni venditori ambulanti di diverse vie del centro cittadino, risultati privi di autorizzazione. Quest’attività ha consentito anche di tutelare la salute dei cittadini e la sicurezza alimentare dal momento che, in molti casi, gli ambulanti non sono in grado di dimostrare la tracciabilità degli alimenti posti in vendita, aspetto imprescindibile per determinare l’esatta provenienza dei prodotti. Nello specifico, sono stati sanzionati 5 ambulanti, impegnati nella vendita di prodotti ortofrutticoli e piante ornamentali per le festività natalizie. Complessivamente, sono stati contestati dalla Polizia Locale molteplici illeciti amministrativi, con sanzioni per circa 20 mila euro. Inoltre, sono state sequestrate centinaia di piante ornamentali, oltre 500 kg di arance, di probabile provenienza furtiva, nonché altri prodotti ortofrutticoli. Tutti i prodotti ortofrutticoli sottoposti sono stati donati ad enti caritatevoli a favore dei più bisognosi e le piante sono state donate alla Comunità di Sant’Egidio che, proprio in questi giorni, ha programmato alcuni impegni in favore delle persone più fragili e in difficoltà.