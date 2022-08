Salvini a Lampedusa, Tardino: “Passerelle?No, soluzioni”

“Se, come affermato, Miccichè e Forza Italia sono al lavoro per l’unità della coalizione, in Italia come in Sicilia, allora si dovrebbero evitare alcuni spiacevoli commenti. Il fenomeno migratorio e le relative politiche, su cui lavoro a Bruxelles da ormai 3 anni, sono molto complessi e meritano un’azione determinata e prioritaria, sia per contrastare efficacemente un business a gestione criminale, che per garantire sicurezza ai nostri cittadini. E Matteo Salvini al Viminale ha dimostrato che ciò è possibile. Da ministro ha, infatti, fermato scafisti e trafficanti, dimezzato il numero dei morti, e ridotto del 90% gli sbarchi di clandestini. Azioni per cui sta anche affrontando un processo. Altro che ‘passerelle’, quelle le lasciamo volentieri alla sinistra. Domani saremo a Lampedusa per ascoltare e proporre soluzioni. Peraltro la presenza del nostro leader dimostra ancora una volta la vicinanza della Lega ai territori, e un’attenzione particolare per la Sicilia e i suoi cittadini”. Lo dice in una nota, Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega Salvini Premier.